За год в Педиатрическом университете выполнили свыше 30 внутриутробных операций

В прошлом году вылечили 99 беременных женщин, порядка 40% из них – петербурженки.

Главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник рассказал, что за год врачи учреждения выполнили более 30 внутриутробных операций. Данные были приведены в рамках IX национального конгресса "Здоровые дети – будущее страны".

Виталий Резник остановился на четырех направлениях работы: фетальной хирургии, коррекции пороков развития органов репродуктивной системы у детей и взрослых, лапароскопической коррекции несостоятельных рубцов на матке и врастании плаценты. В прошлом году вылечили 99 беременных женщин, порядка 40% из них – петербурженки, 20% – жительницы Ленобласти, остальные 40% – женщины со всех регионов страны.

В структуре врожденных пороков развития плода чаще всего мы сталкивались с пороками развития сердечно-сосудистой системы, мочеполовой системы, ЖКТ, костно-мышечной системы и мягких тканей. Виталий Резник, главный врач клиники Педиатрического университета

Активно развивается и внутриутробная хирургия.

Ранее мы рассказывали о том, что трехмесячного мальчика с редким пороком сердца прооперировали в Педиатрическом университете.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета