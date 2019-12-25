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Трехмесячного мальчика с редким пороком сердца прооперировали в Педиатрическом университете
Сегодня, 11:23
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Трехмесячного мальчика с редким пороком сердца прооперировали в Педиатрическом университете

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У ребенка диагностировали врожденную аномалию сосудов.

В Педиатрическом университете специалисты прооперировали трехмесячного мальчика из Карелии с редким пороком сердца. Об этом рассказали в вузе 15 мая. 

У ребенка диагностировали врожденную аномалию сосудов: у него сформировались две дуги аорты, которые окружили трахею и пищевод. Это вызвало проблемы с дыханием. Такая патология требует хирургической коррекции. 

К операции привлекли главного торакального хирурга Министерства здравоохранения РФ Петра Яблонского, главного внештатного детского хирурга Ленобласти Андрея Иванова и заведующего кафедрой хирургических болезней детского возраста Алексея Подкаменева. Им предстояло реконструировать трахею, а кардиохирурги университета разомкнули сосудистое кольцо. Хирургическое вмешательство длилось два часа и завершилось успешно. 

Ранее на Piter.TV: семимесячному мальчику из Калининграда реконструировали кишечник в Педиатрическом университете. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: операция, педиатрический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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