Семимесячному мальчику из Калининграда реконструировали кишечник в Педиатрическом университете

Специалисты первым этапом решили вывести илеостому, чтобы разгрузить кишечник и предотвратить энтроколиты.

Семимесячному мальчику с болезнью Гиршпрунга из Калининграда врачи Педиатрического университета реконструировали кишечник. Сереже выполнили две операции, рассказали в вузе 21 апреля.

Пациент стал 11-м ребенком в его семье. Опытная мама сразу поняла, что малыш развивается не так, как братья и сестры.

Сразу после рождения врачи заподозрили у сына синдром Дауна и объяснили, что при этой патологии могут быть и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому не сразу выяснилось, что причина другая. В первые три месяца жизни Сережу шесть раз госпитализировали в стационар, дважды – в отделение реанимации, где врачи боролись за его жизнь. У него была кишечная непроходимость, он не набирал вес. С самого рождения он ни дня себя хорошо не чувствовал. Натальи Чабан, мама Сережи

Уже после первой госпитализации в Педиатрический университет состояние мальчика стало улучшаться. Здесь ему выполнили все нужные обследования.

Уже при поступлении, учитывая клиническую картину, снимки и анамнез, мы заподозрили болезнь Гиршпрунга с длинным сегментом. Виктория Глушкова, детский хирург хирургического отделения №3 клиники Педиатрического университета

По словам врача, специалисты первым этапом решили вывести илеостому, чтобы разгрузить кишечник и предотвратить энтроколиты. Одновременно с выведением стомы провели биопсию толстой кишки. Результаты подтвердили диагноз.

Уже после выведения илеостомы мы заметили, что он стал чувствовать себя гораздо лучше, начал нормально кушать и набирать вес. Конечно, я очень переживала, когда узнала диагноз, но я доверилась врачам, в надежде, что они сделают все, чтобы кишечник нормально работал. Натальи Чабан, мама Сережи

Операция длилась свыше пяти часов, медики использовали специальную оптику.

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета