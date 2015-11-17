Девочка-подросток оказалась в Педиатрическом университете после приема БАДов

Вес девочки изначально был небольшим, но стал уменьшаться еще сильнее.

В Петербурге 13-летнюю девочку доставили в клинику Педиатрического университета после приема биологически активных добавок. Пострадавшая заказала их с маркетплейса в тайне от родителей, сообщили в вузе.

Отмечается, что ребенок потерял в весе и отказывался от еды, также БАДы привели к анурии и развитию неврологической симптоматики.

Успели вовремя: еще немного, и пациентку пришлось бы госпитализировать в отделение реанимации. Ксана Штернлихт, заведующая детским приемным отделением

Вес девочки изначально был небольшим, но стал уменьшаться еще сильнее. Из-за обезвоживания она перестала ходить в туалет. На вопрос о количестве капсул БАДа, принимаемых в день, пациентка ответить не смогла.

Мы обследовали девочку, ее осмотрел врач анестезиолог-реаниматолог, в реанимационных мероприятиях она не нуждалась. Но пациентке потребовалась инфузионная терапия в условиях педиатрического отделения. Сейчас она продолжает лечение. Ксана Штернлихт, заведующая детским приемным отделением

Медики изучили упаковку того самого БАДа для похудения.

Если то, что написано на ней, соответствует действительности, то там содержатся только различные травы, растительные компоненты, например, черный чай, черный тмин, зеленый кофе, корень одуванчика, цветы гибискуса, семена фенхеля и многое другое. На первый взгляд, может показаться, что это совершенно безопасно, но фитотерапия сама по себе – это серьезная область народной медицины. Травы содержат различные активные вещества, их концентрацию сложно контролировать, взаимодействие разных растений тоже может быть непредсказуемым. Поэтому самостоятельно назначать и бесконтрольно принимать такие биологически активные добавки не стоит, особенно детям и подросткам. Подросткам ни в коем случае нельзя экспериментировать с препаратами или биологически активными добавками для похудения. Девочки в пубертатный период очень уязвимы, у них меняется восприятие своего тела, фигура становится более женственной, и нередко им кажется, что они не соответствуют каким-то общепринятым идеалам. Родителям важно не игнорировать беспокойство подростка, и объяснять, что перемены – это нормально. Если девочка недовольна своим весом, то нельзя пускать ситуацию на самотек, нужно обращаться к квалифицированным специалистам, иначе в ход могут пойти сомнительные советы сверстниц и рекомендации из интернета, порой совершенно дикие. Ксана Штернлихт, заведующая детским приемным отделением

В клинику университета неоднократно поступали подростки, использовавшие экстремальные способы похудения.

У нас были случаи тяжелого отравления, острое почечное повреждение, при котором пациентку пришлось госпитализировать в отделение реанимации. К счастью, гемодиализ ей не потребовался, консервативная терапия дала результат. Ольга Любимова, заведующая педиатрическим отделением №1

При этом специалисты вуза отмечают и стремительный рост детского ожирения: если 5 лет назад за помощью в клинику обращались 40 человек, то в 2024 году – уже 130. Причин несколько: пассивный образ жизни, неправильное питание, стресс. Но лишний вес у детей и подростков – проблема, которая требует комплексного подхода медиков различных специальностей, поддержки родителей и усилий самого пациента.

Ранее мы рассказывали о том, что в Педиатрический университет за сутки поступили около 100 больных.

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