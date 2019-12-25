В Педиатрический университет за сутки поступили около 100 больных

В Перинатальный центр доставили 17 женщин и 10 детей.

Около 100 больных поступили в клинику Педиатрического университета за минувшие сутки. Самые распространенные диагнозы – бронхиты, ларингиты и ринофарингиты, рассказали в вузе.

В Перинатальный центр доставили 17 женщин и 10 детей, всего сейчас в клинике и центре лечатся почти 1 тыс. пациентов. Большей части обратившихся оказали помощь на месте. Например, молодая мать пожаловалась на вывих локтевого сустава, объяснив, что неудачно взяла младенца на руки. Специалисты вправили подвывих головки левой лучевой кости.

Педиатрический университет регулярно принимает на лечение самых тяжелых пациентов из городских стационаров и регионов РФ.

Ранее на Piter.TV: в Педиатрическом университете оказали помощь детям, получившим спортивные и бытовые травмы.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета