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Полиция проводит рейды по проверке мигрантов во Всеволожском районе
Сегодня, 11:59
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Полиция проводит рейды по проверке мигрантов во Всеволожском районе

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В том числе, мероприятия направлены на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Полицейские проинформировали о проведении оперативно-профилактического мероприятия во Всеволожском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Рейды состоятся 3 июля "с целью минимизации террористических и иных угроз со стороны диверсионно-террористических формирований, пресечения их деятельности и нейтрализации пособников". В том числе, мероприятия направлены на проверку соблюдения законности пребывания на территории РФ мигрантов, а также пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Телефон для обращения: +7 (813) 704-29-19

Ранее на Piter.TV: в деревне Верхние Осельки, где проживают цыгане, не зарегистрированы более 100 домов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожский район, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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