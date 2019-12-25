Полиция проводит рейды по проверке мигрантов во Всеволожском районе

В том числе, мероприятия направлены на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Полицейские проинформировали о проведении оперативно-профилактического мероприятия во Всеволожском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Рейды состоятся 3 июля "с целью минимизации террористических и иных угроз со стороны диверсионно-террористических формирований, пресечения их деятельности и нейтрализации пособников". В том числе, мероприятия направлены на проверку соблюдения законности пребывания на территории РФ мигрантов, а также пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Телефон для обращения: +7 (813) 704-29-19.

Ранее на Piter.TV: в деревне Верхние Осельки, где проживают цыгане, не зарегистрированы более 100 домов.

Фото: Piter.TV