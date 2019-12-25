В Доме книги представили издание "Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный"

Автором иллюстраций является фотограф Юрий Молодковец.

В петербургском Доме книги появилось издание "Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный". Об этом сообщил 3 июля вице-губернатор Борис Пиотровский.

Книга издательства "Редкая книга из Петербурга" подготовлена к 80-летию Михаила Борисовича. В ней избранные эссе, в которых он говорит об истории музея, о его взаимоотношениях с современным искусством и коллекциях. Автором иллюстраций является фотограф Юрий Молодковец.

Кроме того, отмечается, что книге посвящена выставка в Фойе Эрмитажного театра.

Ранее мы рассказывали о том, что после реставрации в Эрмитаж вернули крест с изображением распятия Христа.

Фото: Telegram / Пиотровский Online