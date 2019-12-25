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В Доме книги представили издание "Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный"
Сегодня, 11:45
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В Доме книги представили издание "Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный"

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Автором иллюстраций является фотограф Юрий Молодковец.

В петербургском Доме книги появилось издание "Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный". Об этом сообщил 3 июля вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Книга издательства "Редкая книга из Петербурга" подготовлена к 80-летию Михаила Борисовича. В ней избранные эссе, в которых он говорит об истории музея, о его взаимоотношениях с современным искусством и коллекциях. Автором иллюстраций является фотограф Юрий Молодковец. 

Кроме того, отмечается, что книге посвящена выставка в Фойе Эрмитажного театра. 

Ранее мы рассказывали о том, что после реставрации в Эрмитаж вернули крест с изображением распятия Христа. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: дом книги, михаил пиотровский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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