Он посоветовал тем, кто ведется на подобные вещи, включить мозг.

Врач Александр Мясников призвал россиян не верить советам о здоровье из интернета. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам эксперта, многие люди люди верят мошенникам, которые используют его образ и рекламируют поддельные медицинские препараты. Он подчеркнул, что людьми манипулируют. Мясников посоветовал тем, кто ведется на подобные вещи, включить мозг.

Почему вы этим искусственным жуликам верите, а мне, настоящему, живому, не верите? Александр Мясников, врач

Ранее дерматовенеролог рассказала, как использовать солнцезащитный крем.

Фото: Piter.tv