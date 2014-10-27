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Мясников призвал россиян не верить советам о здоровье из интернета
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Мясников призвал россиян не верить советам о здоровье из интернета

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Он посоветовал тем, кто ведется на подобные вещи, включить мозг.

Врач Александр Мясников призвал россиян не верить советам о здоровье из интернета. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам эксперта, многие люди люди верят мошенникам, которые используют его образ и рекламируют поддельные медицинские препараты. Он подчеркнул, что людьми манипулируют. Мясников посоветовал тем, кто ведется на подобные вещи, включить мозг.

Почему вы этим искусственным жуликам верите, а мне, настоящему, живому, не верите?

Александр Мясников, врач

Ранее дерматовенеролог рассказала, как использовать солнцезащитный крем.

Фото: Piter.tv

Теги: александр мясников, здоровье, мошенничество, советы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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