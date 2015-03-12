Петербуржцам рассказали о пользе баклажанов

Благодаря своим кулинарным качествам и сочетаемости с разнообразными ингредиентами, баклажан становится основой для множества блюд, вдохновляя поваров на эксперименты и открытие новых вкусов.

Баклажан (Solanum melongena) давно завоевал репутацию полезного и вкусного растения, идеально сочетающегося с различными овощами, свежей зеленью и диетическим мясом. Полезные свойства плодов перечислили представители Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Хотя мы привыкли называть его овощем, на самом деле баклажан относится к ягодам и принадлежит семейству Паслёновых (Solanaceae). Его ближайшими родственниками являются картофель, перец и помидоры, однако родиной баклажана считаются тропические регионы Индии, откуда культура распространилась сначала в Персию, потом в Африку и позже в Европу.

Популярность плодов обусловлена не только приятным вкусом, но и богатым составом полезных веществ. Баклажаны содержат значительные концентрации антиоксидантов-антоцианов, содержание которых варьируется от 20 до 217 мг/кг. Наиболее распространённый антоциан в баклажане – насунин, составляющий 70–90% от общего числа антоцианов и содержащийся главным образом в кожице плода.

Помимо витаминов и минералов, баклажаны богаты пищевыми волокнами, способствующими нормализации микрофлоры кишечника и стимулируя рост полезных лактобактерий. Высокая способность связывать токсины и антиоксидантая активность помогают организму очищаться от вредных соединений, предупреждают возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета и гипертонической болезни.

Важно правильно выбирать качественные баклажаны:

Плоды должны иметь зелёную плодоножку (можно оставить небольшой стебелек длиной 1–3 см),

Оптимальны средние размеры весом 200–300 грамм,

Кожица должна быть гладкой, однородной окраски или плавно переходить из одного оттенка в другой,

Поверхность без значительных дефектов, царапин и трещин,

Отсутствие следов насекомых-вредителей и признаков заболеваний,

Без загрязнений землей или грязью,

Мясистая мякоть плотная, сочная, без чрезмерного количества семян и пустот.

Благодаря своим кулинарным качествам и сочетаемости с разнообразными ингредиентами, баклажан становится основой для множества блюд, вдохновляя поваров на эксперименты и открытие новых вкусов.

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Фото: Pxhere