Петербуржцам дали советы по выбору лимонада

В Россию традиция пить лимонад проникла благодаря Петру I, рекомендовавшего его представителям высшего общества.

Сегодня, 25 июня, празднуется День лимонада. Несмотря на дождливую и прохладную погоду в Петербурге, летом стаканчик ледяного освежающего лимонада становится любимым напитком многих. Информацию о происхождении лимонада и правилах выбора качественного продукта предоставила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

История лимонада началась в 1630-х годах в Париже, где напиток, приготовленный из свежевыжатого лимонного сока и минеральной воды, считался изысканным лакомством знати. Широкая популярность пришла к лимонаду гораздо позднее, в 1767 году, когда британский учёный Джозеф Пристли разработал аппарат сатуратора, позволяющий насытить воду пузырьками газа. В Россию традиция пить лимонад проникла благодаря Петру I, рекомендовавшего его представителям высшего общества.

Современные магазины предлагают огромный выбор лимонадов разных оттенков и ароматов. Чтобы выбрать полезный и вкусный продукт, Роспотребнадзор даёт следующие советы:

Проверяйте срок годности: Стандартный срок хранения большинства лимонадов варьируется от полугода до года, поэтому важно проверять дату изготовления перед покупкой.

Изучайте этикетку: Надпись "ароматизатор" или "со вкусом..." свидетельствует о наличии синтетических ароматизаторов, которые могут спровоцировать аллергию. Красители природного происхождения предпочтительнее искусственных аналогов:

Е150d (жжёный сахар) придаёт коричневатый оттенок,

Е101 (рибофлавин) окрашивает жидкость в жёлтый цвет,

Е160a (каротин) обеспечивает оранжевый тон,

Е162 (бетанин) добавляет напитку розовато-красный оттенок.

Простота состава гарантирует качество: Идеальным выбором станет лимонад с минимальным набором ингредиентов: чистая вода, натуральный сахар (или подсластители для диабетиков), натурально полученный фруктовый сок или экстракт.

Ранее Роспотребнадзор Петербурга перечислил самую полезную зелень июня.

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