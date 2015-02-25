Роспотребнадзор Петербурга перечислил самую полезную зелень июня

Летний сезон радует покупателей изобилием свежей, аппетитной и благоухающей зелени, заполнившей полки магазинов. Включая зелень в ежедневный рацион — будь то закуски, первые блюда, гарниры или мясо — мы улучшаем не только вкус блюд, но и обогащаем меню полезными веществами, подчеркнула пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.
В летний период зелень становится настоящим источником витаминов (A, C, K, фолиевая кислота) и микроэлементов (калий, магний, железо), необходимых организму.
Специалисты-диетологи советуют употреблять свежую зелень ежедневно, поскольку она улучшает пищеварительный процесс и разнообразит пищу необходимыми нутриентами.
Любое блюдо обретёт особую прелесть благодаря зелёным приправам — от традиционных русских холодных супов до итальянской пасты.
Какие растения обладают максимальной пользой в июне:
Укроп;
Петрушка (листовая и корневая);
Кинза;
Зелёный лук;
Шпинат;
Щавель;
Разнообразные листовые салаты;
Руккола;
Сельдерей (ботва);
Базилик.
Ранее петербургский Роспотребнадзор назвал полезные свойства абрикосов.
Фото: Pxhere
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