Петербургский Роспотребнадзор назвал полезные свойства абрикосов

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства абрикосов.
В этих плодах целый витаминный коктейль: А (для глаз и кожи), Е (антиоксидант), С (иммунитет), группа В, никотиновая кислота, биотин, а еще – минеральное богатство: калий (сердце), кальций (кости), магний (нервы), железо (кровь), фосфор, цинк, сера, кремний.
Абрикосы поддерживают сердечно-сосудистую систему, укрепляют сосудистые стенки, улучшают память и работу нервной системы.
Но помним о мере и противопоказаниях! Не более 300 граммов свежих абрикосов в день. Не натощак и не после тяжелой еды. При сахарном диабете, хронических проблемах с ЖКТ, заболеваниях печени, аллергии. Консультируйтесь с врачом!
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
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