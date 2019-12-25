Петербургский Роспотребнадзор назвал полезные свойства абрикосов

В этих плодах целый витаминный коктейль.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства абрикосов.

В этих плодах целый витаминный коктейль: А (для глаз и кожи), Е (антиоксидант), С (иммунитет), группа В, никотиновая кислота, биотин, а еще – минеральное богатство: калий (сердце), кальций (кости), магний (нервы), железо (кровь), фосфор, цинк, сера, кремний.

Абрикосы поддерживают сердечно-сосудистую систему, укрепляют сосудистые стенки, улучшают память и работу нервной системы.

Но помним о мере и противопоказаниях! Не более 300 граммов свежих абрикосов в день. Не натощак и не после тяжелой еды. При сахарном диабете, хронических проблемах с ЖКТ, заболеваниях печени, аллергии. Консультируйтесь с врачом! Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

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