  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургский Роспотребнадзор назвал полезные свойства абрикосов
Сегодня, 10:24
164
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский Роспотребнадзор назвал полезные свойства абрикосов

0 0

В этих плодах целый витаминный коктейль.

В Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства абрикосов. 

В этих плодах целый витаминный коктейль: А (для глаз и кожи), Е (антиоксидант), С (иммунитет), группа В, никотиновая кислота, биотин, а еще – минеральное богатство: калий (сердце), кальций (кости), магний (нервы), железо (кровь), фосфор, цинк, сера, кремний. 

Абрикосы поддерживают сердечно-сосудистую систему, укрепляют сосудистые стенки, улучшают память и работу нервной системы. 

Но помним о мере и противопоказаниях! Не более 300 граммов свежих абрикосов в день. Не натощак и не после тяжелой еды. При сахарном диабете, хронических проблемах с ЖКТ, заболеваниях печени, аллергии. Консультируйтесь с врачом! 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Ранее Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем полезна ходьба. 

Фото: pxhere 

Теги: абрикосы, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии