Клещи покусали более 1,5 тыс. жителей Петербурга и Ленобласти за неделю

В городе зафиксировано два случая заболевания энцефалитом.

В период с 19 по 25 июня в Петербурге и Ленобласти клещи покусали более 1,5 тыс. человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

В Северной столице от насекомых пострадали 1,1 тыс. горожан, в том числе 200 детей. Больше всего клещей в Курортном (28), Пушкинском (19), Красносельском и Выборгском (по 14), Приморском (11) и Московском (10) районах. Зафиксировано два случая заболевания энцефалитом и 20 – боррелиозом (семеро несовершеннолетних).

В больницы области по поводу присасывания насекомых обратились 482 человека (101 ребенок). Топ-5 районов по активности клещей: Всеволожский (63), Бокситогорский и Приозерский (по 62), Тихвинский (61), Подпорожский (39) и Волховский (38). Один житель заболел энцефалитом, еще у двоих зарегистрировали боррелиоз.

Если клещ присосался, немедленно обратитесь в травмпункт или поликлинику! Удаляйте правильно (пинцетом/ниткой, выкручивая). Обязательно сдайте клеща на исследование! Это покажет, был ли он заразен и от чего нужно профилактически лечиться. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор вновь проверил водоемы Петербурга и Ленобласти, купаться можно в трех.

Фото: pxhere