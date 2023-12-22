Сезон фонтанов начался в Петербурге

В городе заработали 79 сооружений, находящихся в ведении "Водоканала".

В субботу, 27 апреля, Петербурге официально начался сезон фонтанов. В городе заработали 79 сооружений, находящихся в ведении "Водоканала". В их число вошли фонтаны в парке 300-летия Петербурга, у Российской национальной библиотеки, "Слава" в Московском парке Победы и другие.

Еще шесть фонтанных комплексов начнут работу с 1 мая. Это светомузыкальный фонтан на Торговой площади в Петергофе, "Крестики-Нолики" в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, большой фонтан в Металлострое, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина в Петербурге.

Как отметили в Смольном, в городе реализуется программа возрождения малых фонтанов во дворах и создания новых фонтанных комплексов. Уже восстановлено 43 фонтана, проведена реконструкция 35-ти и капитальный ремонт восьми сооружений. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" занимается обслуживанием 113 фонтанов и фонтанных комплексов. Перед началом сезона специалисты провели проверку герметичности всех систем, промывку декоративных элементов под высоким давлением, очистку сливных отверстий после таяния снега, восстановление целостности чаш.

27 апреля начали работу и знаменитые фонтаны ГМЗ "Петергоф". В 11:00 под торжественную музыку запустили фонтаны Нижнего парка. Они будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45 до 13 октября. Посетить Нижний парк можно с 9:00 до 20:00.