Стало известно, когда утвердят деловую программу ПМЭФ-2024

В рамках подготовки к форуму в Московском и Пушкинском районах планируется высадить более 250 тыс. однолетних цветочных растений, пять тыс. кустарников, около 70-ти деревьев.

Программа мероприятий на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году будет утверждена к 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Форум пройдет с 5 по 8 июня. Губернатор города выразил уверенность в том, что в этом году количество участников будет не меньше, чем в прошлом, когда на форуме присутствовало 17 тыс. человек из 130-ти стран мира.

В рамках подготовки к форуму в Московском и Пушкинском районах планируется высадить более 250 тыс. однолетних цветочных растений, пять тыс. кустарников, около 70-ти деревьев. Плановый ремонт дорог, по которым будут передвигаться участники форума, планируется завершить до конца мая.

В рамках проекта "Петербургские сезоны" на Дворцовой площади выступят популярные артисты российской эстрады. Во второй раз в рамках ПМЭФ пройдет международная многодневная велогонка "Золото Ладоги".

Главная тема форума в 2024 году — "Основа многополярности — формирование новых центров роста", которая включает в себя четыре тематических блока.