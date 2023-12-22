Озвучена главная тема ПМЭФ-2024

Деловая программа форума разделена на четыре блока, соответствующих его миссии по поддержанию глобального баланса сил и формированию многополярной международной системы.

Главная тема Петербургского Международного Экономического Форума 2024 года (ПМЭФ-2024) звучит как "Основа многополярности: формирование новых центров роста", сообщили в Фонде Росконгресс.

Согласно опубликованной на сайте ПМЭФ архитектуре, деловая программа форума разделена на четыре блока, соответствующих его миссии по поддержанию глобального баланса сил и формированию многополярной международной системы.

Также в рамках форума обсудят обеспечение условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, определяемой национальными интересами России.

Фото: Piter.TV (архив)