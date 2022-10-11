В СПбГУ разработали дрон для помощи в поисках потерявшихся людей

Разработку уже испытали на тестовых площадках.

Ученые СПбГУ совместно со спасателями создали дрон, способный находить заблудившихся людей по крику. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 21 ноября.

Сначала решали очень простую задачу. Человек может потеряться в лесу с телефоном в руках, тогда ему можно позвонить – мы запускаем квадрокоптер, он летает над лесом и в это время человек говорит – слышу/не слышу. Мы его доводим до человека, когда он видит квадрокоптер, и фиксируем GPS-координаты, затем идем спасать. Константин Амелин, директор научно-образовательного центра СПбГУ "Математическая робототехника и искусственный интеллект"

Позже у разработчиков дрона и поисковиков появилась другая идея. Поскольку в случае, когда человек теряется в лесу, он издает громкие звуки и зовет на помощь, ученые задались целью понять, получится ли благодаря дрону выделять голос среди других звуков. Тогда разработчики обозначили задачу дрона – распознать голос человека и убрать шум листвы, ветра, журчание воды. Сейчас они работают с оперными певцами, чтобы понять "природу" голоса человека.

Разработку уже испытали на тестовых площадках.

Мы выезжали на несколько поисковых работ, пробовали систему и сейчас мы ее дорабатываем. Очень надеюсь, что уже этим летом будем пробовать дроны для того, чтобы помогать и искать людей. Константин Амелин, директор научно-образовательного центра СПбГУ "Математическая робототехника и искусственный интеллект"

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы увидели беспилотник на севере города.

Фото: Unsplash / Fikri Rasyid (носит иллюстративный характер)