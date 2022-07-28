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В Якутии ищут пропавших рыбаков

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С вертолета Ми-8 группа специалистов МЧС обследует местность.

В Якутии ищут пропавших рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в Кобяйском районе. Двое рыбаков 61 и 69 лет выехали из поселка Сангар в сторону Таас-Тумуса, после чего перестали выходить на связь. Родственники мужчин пытались их найти самостоятельно. К делу подключились спасатели. С вертолета Ми-8 группа специалистов МЧС обследует местность.

Ранее мы сообщали, что на западе Москвы локализовали пожар на складе.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, поиск людей, рыбаки, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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