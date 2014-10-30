Группа из пяти человек каталась на аэролодке.

В Кемеровской области ищут троих мужчин, пропавших на реке Чумыш. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, группа из пяти человек каталась на аэролодке. Судно перевернулось в момент маневра. Двое человек смогли самостоятельно выбраться из воды. Они добрались до ближайшего населённого пункта, где им оказали помощь. Поиски остальных мужчину ведут спасатели и сотрудники полиции. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее мы сообщали, что на Филиппинах пропал российский турист.

Видео: Telegram / 112