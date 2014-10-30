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В Кемеровской области ищут троих мужчин, пропавших на реке Чумыш

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Группа из пяти человек каталась на аэролодке.

В Кемеровской области ищут троих мужчин, пропавших на реке Чумыш. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, группа из пяти человек каталась на аэролодке. Судно перевернулось в момент маневра. Двое человек  смогли самостоятельно выбраться из воды. Они добрались до ближайшего населённого пункта, где им оказали помощь. Поиски остальных мужчину ведут спасатели и сотрудники полиции. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее мы сообщали, что на Филиппинах пропал российский турист.

Видео: Telegram / 112

Теги: кмеровская область, лодка, поиск людей, река
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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