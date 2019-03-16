На Филиппинах пропал российский турист

Мужчина пошел в поход вместе с гражданами Франции, выходцами из Великобритании и Канады

Российский гражданин вместе с пятью другими иностранцами пропал без вести во время восхождения на вулкан Талинис расположенный в провинции Восточный Негрос в центральной части Филиппин. Соответствующее заявление опубликовали журналисты из издания Philippines News Agency. Речь идет о 38-летнем мужчине по имени Антон Чернов. От отправился в путешествие вместе с тремя немцами и двумя выходцами из Великобритании и Канады. Поход группа начала примерно в восемь часов утра 19 марта (около трех часов утра по времени Москвы). По предварительным данным, туристы не имели запасов на ночевку или длительное пребывание.

Продолжаются поисково-спасательные операции в отношении шести иностранцев, которые пропали без вести после того, как в среду отправились в однодневный поход на гору Талинис в городе Валенсия провинции Восточный Негрос. местное новостное агентство

Официальный представитель провинциального управления полиции Восточного Негроса Стивен Полинар указал СМИ, на данный момент сотрудники экстренных службы и волонтерские группы продолжают поисково-спасательные работы на участке. Добровольцы нашли следы иностранцев и мотоциклы, оставленные в начале маршрута - в барангае Малабо. Конечной целью туристов могли стать озера Балинсасайао и Данао. Сейчас двоих из шестерых человек удалось обнаружить, однако их имена и состояние здоровья не уточняются.

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