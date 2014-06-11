21-летний парень погиб, упав с 30-метровой высоты на скальнике Витязь

Юноша не удержался на скользком камне.

Российский турист погиб в районе озера Байкал на Олхинском плато, когда пытался перепрыгнуть узкую расщелину. Однако маневр у него не получился из-за того, что поверхность оказалась скользкая. Известно, чито 21-летний молодой человек упал с 30-метровой высоты. Соответствующую информацию журналистам предоставили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области. В путешествии вместе с юношей находился еще один молодой человек и девушка.

Прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии.... слетел с 30-метровой высоты скальника. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Руководитель отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы Тимофей Развозжаев уточнил, что в период межсезонья местами еще лежит снег. Зимние осадки постоянно подтаивают, поэтому скалы покрываются тонкой ледяной пленкой. Любители активного отдыха, которые пренебрегают правилами личной безопасности, осознанно идут на риск. Специалист добавил, что даже однодневные пешие походы начального уровня без экстремальных восхождений требуют от путешественников специального снаряжения, экипировки и физической подготовки.

В Дагестане продолжается тушение ландшафтного пожара.

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