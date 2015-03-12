Всего на месте работают более 150 сотрудников и 14 единиц техники.

В Дагестане продолжается тушение ландшафтного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь, пройденная огнем в Ахтынском районе, составила 22 га. Специалисты МЧС ликвидируют возгорание с помощью ранцевых огнетушителей. Они также вручную расчищают местность от сухостоя и лесной подстилки. Всего на месте работают более 150 сотрудников и 14 единиц техники. Кроме того, к тушению привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли пять детей и взрослый.

Видео: МЧС России