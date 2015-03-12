На месте пожара работают сотрудники регионального СК.

В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли пять детей и взрослый. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Вперед. Поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного здания. По предварительной версии, загорелся натяжной потолок.

На момент прибытия пожарных открытое горение в квартире отсутствовало. К тушению были привлечены пять человек и две единицы техники. В помещении обнаружили тела пятерых детей и одного мужчины. Возбуждено уголовное дело. На месте пожара работают сотрудники регионального СК.

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Видео: МЧС Башкортостан