Парнас и Мурино превратились в реку из-за сильного дождя

В субботу, 4 июля, местами в городе прошёл мощный дождь. На Парнасе и в Мурино ливневая канализация не справлялась, проезжая часть превратилась в реку.

Вечером 4 июля отдельные районы Петербурга накрыл сильный ливень. По данным сервиса "Яндекс.Погода", над городом образовалась сложная грозовая туча. При этом дождь шёл не повсеместно — например, на Петроградской стороне было сухо, но слышались раскаты грома.

Как пишут местные жители в социальных сетях, на севере города ливень был особенно интенсивным. На проспекте Энгельса в районе Парнаса вода скопилась на проезжей части — ливневая канализация не справлялась с объёмом осадков. Аналогичная ситуация сложилась в Мурино, где проспект Маршака также превратился в реку. Сервис "Яндекс.Карты" зафиксировал на этих участках пробки.

Telegram-канал "Грозы в Санкт-Петербурге и области", анализирующий данные радаров, фиксировал конвективные явления на востоке и западе Ленинградской области на протяжении второй половины дня. Синоптики прогнозировали ливни — их принёс циклон, центр которого к середине дня достиг юго-западных районов Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)