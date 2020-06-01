Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 со спасателями на борту.

В Охотском море продолжают искать пропавших на катамаране людей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 13 августа. Двое мужчин с 15-летним подростком выдвинулись на катамаране "Байкат" от мыса Перовского в сторону острова Сахалин, после чего они пропали и перестали выходить на связи.

С начала поисков специалисты МЧС обследовали более 55 тысяч квадратных километров Охотского моря и порядка двух тысяч километров береговой линии. Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 со спасателями на борту.

Ранее мы сообщали, что ва Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Видео: МЧС России