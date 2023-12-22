Ученые из Петербурга создали прибор, определяющий возраст деревьев

Уникальность этого прибора состоит в том, что он точнее и дешевле уже существующих аналогов.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) создали устройство, которое способно за 10 секунд определять возраст деревьев без спила. Об этом 17 апреля пишет ТАСС.

Уникальность этого прибора состоит в том, что он точнее и дешевле уже существующих аналогов.

Если дерево заболевает, то его чаще всего спиливают, а затем сажают новое, хотя можно на ранней стадии определить заболевание и помочь. <…> Наша разработка решает эти проблемы, то есть делается фотография и сразу все рассчитывается – понадобится всего 10 секунд. Екатерина Евдокимова, автор разработки

По словам Екатерины Евдокимовой, создание бесконтактных методов необходимо, так как спил возможен не всегда в связи с труднодоступностью дерева. Разработанное устройство получится применять и в городе, и в заповедниках.

Прибор состоит из двух частей – программной и аппаратной. Сначала лагерные лучи направляются на ствол дерева для фотографии нужного участка, а после данные обрабатываются с помощью Python. Полученные результаты позволяют проанализировать состояние и развитие растения согласно его возрасту.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)