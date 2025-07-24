В Ленинградском зоопарке рассказали, как жирафа Соню готовили к рентгену

Жирафу уже 23 года, такие обследования нужно делать для выявления скрытных заболеваний.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, как жирафа Соню готовили к плановому рентгену.

Для проведения процедуры потребовались пять месяцев тренинга, три человека в команде (специалист по тренингу, зоолог и ветеринар), два растяжки из пожарных рукавов и переносной рентгеновский аппарат. На занятиях Соня училась поднимать ногу на пьедестал, а также спокойно реагировать на людей и их прикосновения. За каждый шаг она получала свежие листья лопуха и сочную зелень.

Жирафу уже 23 года, такие обследования нужно делать для выявления скрытных заболеваний.

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка