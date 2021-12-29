В Петербурге задержали главврача клиники, где случайно убили пациентов при ЖКТ-исследовании

Пострадавших госпитализировали с серьезными отравлениями. Трое из них скончались.

В Петербурге задержали 42-летнего главного врача Городского консультативно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса. После обследования желудка в указанной клинике погибли трое пациентов. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, сотрудники медучреждения провели пациентам ультразвуковое исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением химического вещества – бария.

По одной из версий, во время процедуры медики использовали некачественный барий промышленного производства. Как сообщил источник в правоохранительных органах, на производстве могли перепутать безопасный для здоровья сульфат бария с солями бария, что и привело к необратимым последствиям. На данный момент следствие проверяет эту версию.

Пострадавших госпитализировали с серьезным отравлением. Трое из них скончались, за жизнь еще троих продолжают бороться врачи. Они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Ранее мы писали, что на территории порта в Высоцке нашли рабочего с травмами головы. Мужчина скончался в больнице.

Фото: Piter.TV