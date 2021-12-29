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Погибшим после ультразвукового исследования желудка петербуржцам вводили барий
Сегодня, 8:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Погибшим после ультразвукового исследования желудка петербуржцам вводили барий

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Двое скончались, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

В Петербурге расследуют уголовное дело, возбужденное после смерти двух пенсионеров. Об этом стало известно Piter.TV.

26 января в полицию поступила телефонограмма из городской больницы имени Боткина. Медики рассказали о серьезном отравлении сразу четырех пенсионеров неизвестным веществом. Двое из них скончались, еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Установлено, что 23 и 24 января пострадавшие проходили обследование в городском консультативно-диагностическом центре №1 на улице Сикейроса. Для проведения ультразвукового исследования желудка им вводили барий.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Уголовное дело расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Фото: Piter.TV

Теги: отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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