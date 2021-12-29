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Пациенты погибли во время исследования желудка в петербургской клинике
Сегодня, 20:22
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Пациенты погибли во время исследования желудка в петербургской клинике

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Ещё двое остаются в тяжёлом состоянии после процедуры исследования желудка.

В Петербурге 26 января стало известно, что двое пациентов погибли и ещё двое остаются в тяжёлом состоянии после процедуры исследования желудка, которую сделали в одной из клиник Выборгского района. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу, погибшим пациентам проводили медицинское исследование 23 и 25 января этого года. По факту причинения смерти по неосторожности двум лицам возбудили уголовное дело. На сегодняшний день проводится исследование. В клинике изымают медицинскую документацию и прочие важные для следствия улики, назначаются необходимые экспертизы.

Ранее мы писали, что ребенок скончался от коронавируса в детской больнице Петербурга.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выборгский район, желудок, исследование, клиника
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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