Пациенты погибли во время исследования желудка в петербургской клинике

Ещё двое остаются в тяжёлом состоянии после процедуры исследования желудка.

В Петербурге 26 января стало известно, что двое пациентов погибли и ещё двое остаются в тяжёлом состоянии после процедуры исследования желудка, которую сделали в одной из клиник Выборгского района.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу, погибшим пациентам проводили медицинское исследование 23 и 25 января этого года. По факту причинения смерти по неосторожности двум лицам возбудили уголовное дело. На сегодняшний день проводится исследование. В клинике изымают медицинскую документацию и прочие важные для следствия улики, назначаются необходимые экспертизы.

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Фото: Piter.tv

