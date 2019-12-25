Во время конфликта в квартире на улице Олеко Дундича петербурженка упала с восьмого этажа

Следователи осмотрели место происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Следственный отдел по Фрунзенскому району Петербурга возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом рассказали в СК РФ.

Установлено, что 6 октября фигурант, находясь на балконе в квартире на улице Олеко Дундича, в ходе конфликта с сожительницей потянул на себя табурет, на котором стояла женщина. В результате она потеряла равновесие и упала с высоты восьмого этажа. Потерпевшая получила смертельные травмы.

Следователи осмотрели место происшествия, все обстоятельства случившегося устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы. Злоумышленник признал вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу