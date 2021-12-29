На территории порта в Высоцке нашли рабочего с травмами головы. Мужчина скончался в больнице

Бригадир рассказал, что накануне потерпевший пожаловался на ухудшение здоровья после избиения.

В четверг, 27 января, в полицию Выборга поступило сообщения из Центральной районной больницы о госпитализации 44-летнего мужчины с травмами головы. В этот же день пациент скончался. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчину госпитализировали с территории порта ООО "Северный Путь" в Высоцке с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга в тяжелом состоянии. Он работал мастером путей на указанном ООО.

Бригадир рассказал, что накануне потерпевший жаловался на плохое самочувствие после избиения на территории республики Чувашия, где находился в очередном отпуске. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее была установлена личность девочки, которая погибла при пожаре в частном доме в Парголово.

Фото: Piter.TV