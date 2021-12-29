Установлена личность девочки, которая погибла при пожаре в частном доме в Парголово

Отец уложил детей спать, а через какое-то время услышал треск на втором этаже. Дочь спасти он не смог.

Ночью 27 января в одном из частных домов в Парголово произошел пожар. Воспламенилось 2-этажное деревянное жилое здание на Вокзальной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

После тушения огня в одной из комнат на втором этаже обнаружили труп 8-летней девочки, ученицы 2 класса. Несовершеннолетняя проживала вместе с отцом, братом, дедушкой и женой дедушки. Мать ребенка после развода с отцом в 2020 году проживает отдельно. В настоящее время ведется судебный процесс по определению места жительства совместных детей бывших супругов.

Семья на учете в ОДН и ПДН не состоит, по месту учебы погибшей девочки характеризуется положительно.

Установлено, что 26 января около 22 часов вечера отец уложил детей спать в их комнате на втором этаже, а сам занялся домашними делами. Около 00:00 мужчина услышал треск на втором этаже, поднялся и увидел сильное задымление. Сквозь дым он нащупал сына на кровати и вынес к своему отцу, дочери на кровати не было. Из-за сильного огня и дыма продолжать поиски не представилось возможным.

Труп девочки направили в морг для установления причины смерти. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что две квартиры горели ночью в Петербурге из-за загоревшегося постельного.

Фото: ВКонтакте / Парголово / Александр Кириллов