После пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка

После пожара в частном доме в Выборгском районе Петербурга нашли тело ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сигнал о пожаре на Вокзальной улице поступил на пульт дежурного 27 января в 00:35. Горел двухэтажный каркасно-щитовой дом размером 12х12 метров и пристройка размером 8х8 метров.
Только в 7:42 пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 27 человек личного состава.
При разборе конструкций после пожара на месте обнаружено тело погибшего ребенка. На месте работают психологи.
Также на Старо-Петергофском проспекте воспламенился находящийся на капремонте дом.
Фото: Piter.tv
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