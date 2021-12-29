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После пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка
Сегодня, 8:48
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После пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка

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На месте работают психологи.

После пожара в частном доме в Выборгском районе Петербурга нашли тело ребенка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сигнал о пожаре на Вокзальной улице поступил на пульт дежурного 27 января в 00:35. Горел двухэтажный каркасно-щитовой дом размером 12х12 метров  и пристройка размером 8х8 метров.

Только в 7:42 пожар был ликвидирован. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

При  разборе конструкций после пожара на месте обнаружено тело погибшего ребенка. На месте работают психологи.

Также на Старо-Петергофском проспекте воспламенился находящийся на капремонте дом.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, погиб ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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