Две квартиры горели ночью в Петербурге из-за загоревшегося постельного

Ночью в Петербурге в двух квартирах произошли пожары по одной и той же причине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Первый пожар произошел около трех часов ночи в двухкомнатной квартире на Звездной улице, 8. Там загорелось постельное белье. С огнем боролись 15 пожарных на трех спецмашинах. С пожаром справились за час
Второй пожар из-за загоревшегося постельного пожар начался в квартире на проспекте Стачек, 67к1. Тут справиться с огнем удалось за полчаса.
Сведения о пострадавших не поступали.
Накануне после пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка.
Фото: pexels
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