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Две квартиры горели ночью в Петербурге из-за загоревшегося постельного
Сегодня, 8:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Две квартиры горели ночью в Петербурге из-за загоревшегося постельного

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Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью в Петербурге в двух квартирах произошли пожары по одной и той же причине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Первый пожар произошел около трех часов ночи в двухкомнатной квартире на Звездной улице, 8. Там загорелось постельное белье. С огнем боролись 15 пожарных на трех спецмашинах. С пожаром справились за час

Второй пожар из-за загоревшегося постельного пожар начался в квартире на проспекте Стачек, 67к1. Тут справиться с огнем удалось за полчаса. 

Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне после пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка.

Фото: pexels

Теги: звездная улица, постельное белье, стачек
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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