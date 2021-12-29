Две квартиры горели ночью в Петербурге из-за загоревшегося постельного

Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью в Петербурге в двух квартирах произошли пожары по одной и той же причине. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Первый пожар произошел около трех часов ночи в двухкомнатной квартире на Звездной улице, 8. Там загорелось постельное белье. С огнем боролись 15 пожарных на трех спецмашинах. С пожаром справились за час

Второй пожар из-за загоревшегося постельного пожар начался в квартире на проспекте Стачек, 67к1. Тут справиться с огнем удалось за полчаса.

Сведения о пострадавших не поступали.

Накануне после пожара в частном доме на Вокзальной нашли тело ребенка.

Фото: pexels