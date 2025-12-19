Стали известны подробности квартирного пожара на Звездной, в котором пострадал юноша

Напомним, возгорание произошло из-за пауэрбанка.

Вечером 22 января в квартире дома по Звездной улице в Московском районе Петербурга произошел пожар. Загорелся портативный аккумулятор, стоявший на зарядке, сообщили в МЧС России.

Пламя потушил подросток, находившийся в жилище, до приезда спасателей. Сам он получил ожог нескольких пальцев. В больнице юноше оказали необходимую помощь, после чего его отпустили домой.

МЧС России напоминает: сотовые телефоны, пауэрбанки и другие гаджеты нередко становятся причиной пожара. Не оставляйте заряжающиеся гаджеты без присмотра, тем более, не кладите под подушку – аккумулятор нагревается и может загореться. Зарядил до 100% – отключи от сети, зарядки обязательно вынимай из розетки – иначе может загореться. Пресс-служба МЧС

Фото: МЧС России