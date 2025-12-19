В Московском районе Петербурга из-за пауэрбанка пострадал подросток

Вспыхнувший пауэрбанк привел к пожару в квартире на Звёздной улице.

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома, причиной которого стало возгорание портативного аккумулятора. В результате происшествия пострадал подросток, его доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщил Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире дома № 11 на улице Звёздной. Огонь охватил пауэрбанк, находившийся в помещении. Для ликвидации пожара потребовалось немногим более 30 минут. На место происшествия прибыли 3 пожарных расчета. В тушении были задействованы 15 сотрудников экстренных служб.

В 18:49 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадал подросток, госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в МЧС. Обстоятельства возгорания и причины неисправности портативного аккумулятора уточняются.

Фото: Piter.TV