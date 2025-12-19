В Ломоносове во время пожара в сарае пострадали двое мужчин

К ликвидации огня привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

В Петродворцовом районе днем 23 января произошел пожар с пострадавшими. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Кирочной улице в Ломоносове поступило спасателям в 12:32. В сарае размером 2,5 на 5 метров полыхало на всей площади. Потушили огонь в 13:34.

В результате травмы получили двое мужчин, их увезли в местную больницу. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV