  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ломоносове во время пожара в сарае пострадали двое мужчин
Сегодня, 14:24
154
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ломоносове во время пожара в сарае пострадали двое мужчин

0 0

К ликвидации огня привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

В Петродворцовом районе днем 23 января произошел пожар с пострадавшими. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании на Кирочной улице в Ломоносове поступило спасателям в 12:32. В сарае размером 2,5 на 5 метров полыхало на всей площади. Потушили огонь в 13:34. 

В результате травмы получили двое мужчин, их увезли в местную больницу. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в жилом доме на улице Льва Толстого накануне загорелся лифт. Полыхал мусор на 5 "квадратах". 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносов, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии