В палате тубдиспансера на Звездной обнаружен пациент с вилкой в голове

В палате Городского противотуберкулезного диспансера на Звездной улице в Петербурге утром 15 апреля нашли пациента со столовым предметом в голове. Вилка оказалась в области виска.

Как рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор", пострадавший – мужчина 1972 года рождения, он жив. На месте происшествия работают сотрудники ППСП УМВД по Московскому району. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: байкер, пострадавший в ДТП на улице Коммуны, скончался в Александровской больнице. Мужчина столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением местного жителя.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)