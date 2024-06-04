  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В палате тубдиспансера на Звездной обнаружен пациент с вилкой в голове
Сегодня, 9:49
259
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В палате тубдиспансера на Звездной обнаружен пациент с вилкой в голове

0 0

Как рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор", пострадавший – мужчина 1972 года рождения.

В палате Городского противотуберкулезного диспансера на Звездной улице в Петербурге утром 15 апреля нашли пациента со столовым предметом в голове. Вилка оказалась в области виска. 

Как рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор", пострадавший – мужчина 1972 года рождения, он жив. На месте происшествия работают сотрудники ППСП УМВД по Московскому району. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: байкер, пострадавший в ДТП на улице Коммуны, скончался в Александровской больнице. Мужчина столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением местного жителя.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: звездная улица, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии