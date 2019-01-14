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Комздрав Ленобласти возглавил главврач Кировской больницы Жарков
Вчера, 22:51
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Комздрав Ленобласти возглавил главврач Кировской больницы Жарков

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В пресс-службе добавили, что Жарков женат, воспитывает двоих дочерей и любит облепиховое варенье.

Губернатор Ленобласти Дрозденко назначил председателя комитета по здравоохранению региона Александра Жаркова. Об этом 10 ноября рассказали в пресс-службе 47-го региона. 

Жарков до этого работал главным врачом Кировской больницы. Его коллеги рассказали, что во время ковида Жарков отлично проявил себя в качестве организатора. Его кандидатуру направили на согласование в Минздрав РФ на должность руководителя здравоохранения области.

В пресс-службе добавили, что Жарков женат, воспитывает двоих дочерей и любит облепиховое варенье.

Фото: Вконтакте / ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"

Теги: главврач, кировская больница, комздрав, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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