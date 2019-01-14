Комздрав Ленобласти возглавил главврач Кировской больницы Жарков

В пресс-службе добавили, что Жарков женат, воспитывает двоих дочерей и любит облепиховое варенье.

Губернатор Ленобласти Дрозденко назначил председателя комитета по здравоохранению региона Александра Жаркова. Об этом 10 ноября рассказали в пресс-службе 47-го региона.

Жарков до этого работал главным врачом Кировской больницы. Его коллеги рассказали, что во время ковида Жарков отлично проявил себя в качестве организатора. Его кандидатуру направили на согласование в Минздрав РФ на должность руководителя здравоохранения области.

В пресс-службе добавили, что Жарков женат, воспитывает двоих дочерей и любит облепиховое варенье.

Фото: Вконтакте / ГБУЗ ЛО "Кировская КМБ"