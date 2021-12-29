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Мишустин потребовал от глав регионов увеличить объемы тестирования на COVID-19

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Так, 32 региона не выполнили на неделе норматив по тестированию на коронавирус.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом потребовал от глав регионов увеличить объемы тестирования на коронавирус.

Мишустин попросил обратить внимание на раннее выявление заболевание, а также на своевременное начало лечения.

Однако не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию. 

Михаил Мишустин, премьер-министр России 

По словам Мишустин, регионов, которые не выполнили установленный уровень тестирования, насчитывается 32.

Ранее мы сообщали, что Любимова доложила Путину о подготовке в РФ реставраторов музыкальных инструментов. 

Видео: Правительство России

Теги: объемы тестирования, премьер-министр михаил мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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