Мишустин потребовал от глав регионов увеличить объемы тестирования на COVID-19

Так, 32 региона не выполнили на неделе норматив по тестированию на коронавирус.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом потребовал от глав регионов увеличить объемы тестирования на коронавирус.

Мишустин попросил обратить внимание на раннее выявление заболевание, а также на своевременное начало лечения.

Однако не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По словам Мишустин, регионов, которые не выполнили установленный уровень тестирования, насчитывается 32.

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