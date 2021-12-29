Мишустин потребовал от глав регионов увеличить объемы тестирования на COVID-19

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом потребовал от глав регионов увеличить объемы тестирования на коронавирус.
Мишустин попросил обратить внимание на раннее выявление заболевание, а также на своевременное начало лечения.
Однако не все регионы обеспечивают установленный уровень тестирования на новую коронавирусную инфекцию.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По словам Мишустин, регионов, которые не выполнили установленный уровень тестирования, насчитывается 32.
Ранее мы сообщали, что Любимова доложила Путину о подготовке в РФ реставраторов музыкальных инструментов.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все