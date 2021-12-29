Технологические компании в России смогут получить дополнительные льготы

В кабмине продолжается работа по совершенствованию законодательства в интересах бизнеса.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 10 февраля заявил, что компании, которые внедряют инновации, а также вкладываются в научные исследования и поддерживают стартапы, могут получить дополнительные льготы.

По словам Мишустина, в правительстве продолжают работать над совершенствованием законодательства в интересах бизнеса.

К сегодняшнему заседанию подготовлены поправки в Налоговый кодекс, которые вводят льготы для целого ряда компаний. Это позволит организациям не платить налог на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности при условии, что авторские права на имущество выявлены с 1 января текущего года. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Для крупных российских компаний льготный режим будет действовать три года, а для малого и среднего бизнеса – пять лет.

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Фото: government.ru