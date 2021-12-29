Технологические компании в России смогут получить дополнительные льготы

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 10 февраля заявил, что компании, которые внедряют инновации, а также вкладываются в научные исследования и поддерживают стартапы, могут получить дополнительные льготы.
По словам Мишустина, в правительстве продолжают работать над совершенствованием законодательства в интересах бизнеса.
К сегодняшнему заседанию подготовлены поправки в Налоговый кодекс, которые вводят льготы для целого ряда компаний. Это позволит организациям не платить налог на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности при условии, что авторские права на имущество выявлены с 1 января текущего года.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Для крупных российских компаний льготный режим будет действовать три года, а для малого и среднего бизнеса – пять лет.
Ранее мы писали, что правительство направит 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным.
Фото: government.ru
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