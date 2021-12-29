Мишустин заявил, что Росгидромет должен и дальше расширять связи с мировым научным сообществом

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Росгидромет должен дальше расширять связи с мировым научным сообществом. Об этом премьер сказал во время встречи с главой ведомства Игорем Шумаковым.
По словам Мишустина, Росгидромет должен доносить позицию России до международных организаций, а также стран, участвующих в мировой повестке.
Росгидромет – один из ключевых участников международной климатической повестки. По словам Мишустина, благополучие многих россиян зависит от функционирования ведомства.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что "Спутник V" получил постоянную регистрацию.
Фото и видео: Правительство России
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