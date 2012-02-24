Шумаков: Росгидромет ведет активную работу в новых регионах РФ

Глава ведомства подчеркнул, что идет работа по созданию и восстановлению государственной наблюдательной сети.

Росгидромет ведет активную работу в новых регионах России. Об этом заявил глава ведомства Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, Росгидромет сформировал отдельное управление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Шумаков подчеркнул, что идет работа по созданию и восстановлению государственной наблюдательной сети. Кроме того, совместно с Росимуществом ведется закрепление объектов имущества в федеральную собственность. Глава ведомства добавил, что специалисты на новых территориях обеспечены всем необходимым для выполнения возложенных на них задач по осуществлению гидрометеобезопасности.

Ранее Мишустин заявил, что Россия дорожит культурными и гуманитарными связями с КНР.

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