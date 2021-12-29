Мурашко: "Спутник V" получил постоянную регистрацию

Минздрав рассказал о завершении всех испытаний препарата в РФ.

Минздрав России объявил о завершении всех испытаний "Спутника V" на территории страны. Таким образом специалисты рассказали о завершении постоянной регистрации отечественного препарата, необходимого для проведения профилактики заражения коронавирусной инфекцией. Ранее препарат был зарегистрирован на особых "условиях". Документы выдавались по завершении двух фаз клинических исследований.

Вакцина "Спутник V" - она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

В настоящее время российская вакцина "Спутник V" одобрена в 71 стране. В этих государствах общее население достигает более 4 млрд человек.По количеству полученных одобрений национальными регуляторами "Спутник V" занимает второе место. Эффективность вакцины против среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев заражения ковидом превышает 88%.

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Фото: Минздрав России

