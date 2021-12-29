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Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19
Сегодня, 10:18
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Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19

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Ведомство проверит медицинские лаборатории и аптеки.

Генеральная прокуратура России проверит медицинские лаборатории и аптеки после сообщений средств массовой информации о резком подорожании тестов на COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ходе разбирательств будет проверена обоснованность стоимости ПЦР-тестов в лабораториях медучреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в российских аптеках.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

из сообщения Генпрокуратуры РФ

Ранее петербургские депутаты попросили Минздрав проконтролировать стоимость ПЦР-тестов и лекарств для лечения COVID-19. По их мнению, недопустимо, чтобы цены на эту категорию товаров росли в разгар очередной волны коронавируса. В Кремля также сообщили, что обратят внимание на сложившуюся ситуацию.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, генпрокуратура рф, пцр-тест
Категории: Лента новостей, Новости России,

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