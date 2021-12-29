ЗакС Петербурга попросил Минздрав контролировать цены на ПЦР-тесты

Как подчеркнули депутаты, проблема роста цен на ПЦР-тесты существует не только в Петербурге, но и в других регионах РФ.

Петербургские депутаты попросили Минздрав проконтролировать стоимость ПЦР-тестов и лекарств для лечения и профилактики коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа Северной столицы.

По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, стоимость наборов для ПЦР-тестов в аптеках варьируется от 646 до 3000 рублей, а платное исследование в лабораториях обходится не менее 1200 рублей. При этом цены растут, что, по мнению Бельского, недопустимо в разгар очередной волны коронавируса.

Как подчеркнули депутаты, проблема роста цен на ПЦР-тесты существует не только в Петербурге, но и в других регионах РФ.

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Фото: Piter.tv