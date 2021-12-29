В Петербурге с 1 февраля вновь открывают седьмой павильон в "Ленэкспо"

Павильон в "Ленэкспо" был закрыт 30 ноября из-за снижения уровня госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Седьмой павильон в "Ленэкспо" начинает работу для пациентов с коронавирусом с 1 февраля. В нем развернут 300 коек. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Павильон в "Ленэкспо" был закрыт 30 ноября из-за снижения уровня госпитализаций пациентов. Снова открыть там дополнительные койки было решено, так как за последнюю неделю прирост госпитализаций составил 39%.

Также развернут дополнительные койки в городской больнице №20. Для оказания помощи детям подготовят 64 места в детской больнице №22 и 35 мест в Педиатрическом университете.

Также петербуржцев с коронавирусом призвали не ждать утра для звонка в 122.

Фото: Piter.tv