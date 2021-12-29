Петербуржцев с коронавирусом призвали не ждать утра для звонка в 122

Горожанам напомнили, что врача можно вызвать в любое время, а не только с 8:00 до 10:00.

В Смольном попросили зараженных коронавирусом или ОРВИ не звонить в службу вызова врача по утрам. Горожанам напомнили, что врача можно вызвать в любое время, а не только с 8:00 до 10:00. Об этом сообщили на странице правительства Северной столицы в соцсети "ВКонтакте".

При первом обнаружении симптомов болезни нужно звонить врачу. В администрации Петербурга подчеркнули, что вызвать медика на дом можно в выходные и ночью. Заявки принимает голосовой помощник по имени Виктория, главное - дослушать все вопросы "робота" до конца и четко сформулировать ответ.

Звонить в "122" можно как с мобильного, так и со стационарного телефона. После обработки запроса на телефон должно прийти сообщение с номером заявки.

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