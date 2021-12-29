Более 80 подростков из Петербурга сделали прививку от коронавируса

За последние 24 часа первично вакцинировались 2,9 тыс. жителей.

В Петербурге прививку от коронавируса сделали 81 подростку. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 29 января.

Известно, что первый компонент вакцины за минувшие сутки получили почти 3 тыс. петербуржцев. А 5,5 тыс. горожан закончили цикл вакцинации. Всего в городе прошли первый этап вакцинации 2,3 млн жителей. Вторую дозу препарата от COVID-19 получили 2,8 тыс. человек.

Сегодня в городе работают 190 медицинских пунктов, где можно сделать прививку. Запас вакцины составляет более 738 тыс. доз. Власти города призывают жителей Северной столицы вакцинироваться в связи со вспышкой штамма "омикрон". Известно, что почти 15 тыс. петербуржцев получили положительные ПЦР-тесты за минувшие сутки. На амбулаторном лечении находятся более 89 тыс. пациентов. Свыше 178 тыс. петербуржцев находятся на больничном с симптомами ОРВИ и COVID-19.

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